Media Del Vecchio punta sui giornali | l’idea di un polo editoriale del Centro-Nord

Media, Del Vecchio punta sui giornali con l’obiettivo di creare un polo editoriale nel Centro-Nord Italia. L’iniziativa mira a rafforzare la presenza territoriale e a stabilire Milano come centro strategico. Questa scelta rappresenta un passo importante per valorizzare le testate locali e migliorare l’informazione nella regione. L’obiettivo è ambizioso: costruire un grande polo editoriale nel Centro-Nord Italia, con una presenza capillare sui territori e Milano come baricentro strategico.

L'obiettivo è ambizioso: costruire un grande polo editoriale nel Centro-Nord Italia, con una presenza capillare sui territori e Milano come baricentro strategico. È con questa visione che Leonardo Maria Del Vecchio, 30 anni, figlio del fondatore di Luxottica, sta muovendo i primi passi da protagonista nel riassetto del mercato italiano dei media. Il primo tassello è già stato posato. Attraverso la sua società Lmdv Capital, Del Vecchio ha acquisito il 30% del Giornale, storico quotidiano nazionale controllato dalla famiglia Angelucci e partecipato da Paolo Berlusconi. L'operazione, ufficializzata da Lmdv Capital e da Finanziaria Tosinvest, è stata firmata dal notaio il 18 dicembre e ha comportato un investimento di circa 3 milioni di euro.

