Medaglie e ringraziamenti ai neo pensionati dal questore La Rosa

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il questore di Reggio Calabria, Salvatore La Rosa, ha organizzato una cerimonia per celebrare i neo pensionati della polizia di Stato. Durante l’evento, sono state consegnate medaglie e riconoscimenti in segno di gratitudine per il servizio prestato. Questo momento rappresenta un’occasione per riconoscere l’impegno e la dedizione degli agenti che hanno concluso la loro carriera. Medaglie e ringraziamenti ai neo pensionati dal questore La Rosa.

Il questore di Reggio Calabria Salvatore La Rosa nel corso di una cerimonia ha consegnato le medaglie ai neo pensionati della polizia di Stato. E’stata l’occasione per celebrare l’impegno e la professionalità di uomini e donne che hanno servito lo Stato con dedizione e senso del dovere.La Rosa. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

