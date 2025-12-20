Medaglie e ringraziamenti ai neo pensionati dal questore La Rosa

Il questore di Reggio Calabria, Salvatore La Rosa, ha organizzato una cerimonia per celebrare i neo pensionati della polizia di Stato. Durante l’evento, sono state consegnate medaglie e riconoscimenti in segno di gratitudine per il servizio prestato. Questo momento rappresenta un’occasione per riconoscere l’impegno e la dedizione degli agenti che hanno concluso la loro carriera. Medaglie e ringraziamenti ai neo pensionati dal questore La Rosa.

Il questore di Reggio Calabria Salvatore La Rosa nel corso di una cerimonia ha consegnato le medaglie ai neo pensionati della polizia di Stato. E’stata l’occasione per celebrare l’impegno e la professionalità di uomini e donne che hanno servito lo Stato con dedizione e senso del dovere.La Rosa. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Medaglie e ringraziamenti ai neo pensionati dal questore La Rosa Leggi anche: Consegnate dal Questore Caruso le medaglie di commiato Leggi anche: La presidente Monica Patelli incontra il neo questore Gianpaolo Bonafini Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Terni, consegnate le medaglie di commiato al personale della polizia di Stato in pensione - In questura si è svolta la consegna delle medaglie di commiato al personale della polizia di Stato che ha lasciato il lavoro per la pensione. msn.com

PENSIONI GENNAIO CLAMOROSO ? AUMENTI AZZERATI PER MOTLI PENSIONATI! ARRIVA LA MAZZATA ?

Consegnate le medaglie di commiato al personale della Polizia di Stato in quiescenza Nel pomeriggio di oggi, martedì 16 dicembre 2025, presso la Questura di Terni, si è svolta una cerimonia di consegna delle medaglie di commiato al personale della Polizi - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.