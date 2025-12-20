McKennie raggiunge le 200 presenze in bianconero | il texano viene premiato così da Comolli e Ferrero nel pre partita di Roma Juve – VIDEO

Prima del match tra Roma e Juventus, Weston McKennie ha raggiunto le 200 presenze con la maglia bianconera. Un traguardo importante celebrato con un tributo da parte di Comolli e Ferrero, che hanno consegnato il riconoscimento prima del calcio d’inizio. Questa occasione testimonia il contributo continuo del centrocampista statunitense alla squadra nel corso delle stagioni.

McKennie raggiunge le 200 presenze, tributo prima del fischio d’inizio: Comolli e Ferrero consegnano il premio dopo il traguardo raggiunto. Pochi istanti prima che l’adrenalina del calcio giocato prendesse il sopravvento nella gelida notte di Torino, l’Allianz Stadium si è fermato per tributare un doveroso omaggio a uno dei senatori della rosa. La sfida di cartello contro la Roma è stata preceduta da una cerimonia breve ma carica di significato emotivo che ha visto protagonista assoluto Weston McKennie. Il centrocampista statunitense, visibilmente emozionato, è stato chiamato a margine per ricevere l’abbraccio virtuale dei quarantamila tifosi presenti e il riconoscimento ufficiale del club per un traguardo statistico e simbolico di enorme prestigio: il raggiungimento delle 200 presenze ufficiali con la gloriosa maglia della Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

McKennie raggiunge le 200 presenze in bianconero: il texano viene premiato così da Comolli e Ferrero nel pre partita di Roma Juve

