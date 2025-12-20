Mc, quanti assenti . Sfida alla capolista Russi.

Il Modena Cavezzo chiude con l’impegno più duro il suo girone di andata di serie A2. Alle 18 i gialloblù sono di scena al PalaValli di Russi su campo della capolista a punteggio pieno. Una macchina perfetta quella dei romagnoli, che hanno miglior attacco (47 reti) e miglior difesa (solo 19 al passivo). Per fare punti servirà una gara più che perfetta per la truppa di coach Minopoli, che deve fare a meno di Raiola, Cuomo, Karim e Akram Ben Saad. "Affrontiamo una squadra costruita per vincere – le parole del tecnico – li rispettiamo molto ma andremo senza paura". Sarà sfida nella sfida fra due dei tre migliori marcatori del girone, il ravennate Grosso (capocannoniere con 16 reti) e Dudu Costa terzo a quota 9. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

