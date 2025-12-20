Maxi operazione antidroga in diverse città | 384 arresti
Tempo di lettura: < 1 minuto Vasta operazione della polizia in diverse province contro la criminalità diffusa. Il bilancio è di 384 arresti e 655 denunce. Sequestrati circa 1.400 chili di droga. L’operazione, finalizzata al contrasto dello spaccio di stupefacenti a volte attraverso i cannabis shop, è stata eseguita con l’impegno delle Squadre Mobili, coordinati dal Servizio Centrale Operativo. Indentificate oltre 95mila persone, di cui 16.701 stranieri e 10.848 minorenni. Sequestrati 35 chili di cocaina, 1.370 di cannabinoidi, uno di eroina, 41 armi da fuoco e 80 armi bianche nonché oltre 300.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche: Operazione antidroga in varie città, 384 arresti Polizia
Leggi anche: Criminalità, operazione polizia in diverse città: 384 arresti e sequestrati circa 1.400 kg droga
Maxi operazione antidroga in diverse città, 384 arresti e 655 denunce; Droga, operazione polizia in diverse province italiane: 384 arresti; Droga, maxi operazione in diverse città: 384 arresti. ?Sequestrati 1400 chili e 300mila euro in contanti; Maxi operazione antidroga in diverse città, 384 arresti.
Droga, maxi operazione in diverse città: 384 arresti. Sequestrati 1400 chili e 300mila euro in contanti - Maxi operazione antidroga della polizia in diverse province italiane con il bilancio che è di 384 arresti e 655 denunce. msn.com
Maxi operazione antidroga in diverse città, 384 arresti - Vasta operazione della polizia in diverse province contro la criminalità diffusa. msn.com
Maxi operazione della Polizia in diverse città, 384 arresti e 655 indagati - La Polizia di Stato ha concluso una vasta operazione nazionale ad alto impatto investigativo finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti ... italpress.com
VASTA OPERAZIONE ANTIDROGA IN PROVINCIA DI SALERNO. ARRESTI PER SPACCIO DI COCAINA E CRACK All’alba di oggi i carabinieri del comando provinciale di Salerno hanno eseguito diverse misure cautelari nelle province di Salerno, Avellino e - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.