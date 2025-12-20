Una vasta operazione nazionale della Polizia di Stato contro lo spaccio di sostanze stupefacenti e la criminalità diffusa ha avuto un impatto significativo anche a Modena e in provincia, dove i controlli hanno portato a dieci arresti, numerose denunce e sequestri di droga e armi. L’operazione. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

© Modenatoday.it - Maxi operazione antidroga, dieci arresti e decine di controlli a Modena

