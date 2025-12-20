Una maxi-operazione antidroga della polizia ha portato, in tutto il Paese, a 384 arresti, 655 denunce e il sequestro di 1.400 chili di droga. Coinvolta anche la provincia di Pescara dove le attività operative della squadra mobile con l’ausilio delle volanti e del reparto Prevenzione crimine. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - Maxi operazione antidroga della polizia: 384 arresti in Italia. Nel Pescarese uno e più di un chilo di cannabinoli sequestrati

