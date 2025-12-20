Maxi operazione antidroga della polizia | 384 arresti in Italia Nel Pescarese uno e più di un chilo di cannabinoidi sequestrati
Una maxi-operazione antidroga della polizia ha portato, in tutto il Paese, a 384 arresti, 655 denunce e il sequestro di 1.400 chili di droga. Coinvolta anche la provincia di Pescara dove le attività operative della squadra mobile con l’ausilio delle volanti e del reparto Prevenzione crimine. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Leggi anche: Maxi operazione antidroga della polizia: 384 arresti in Italia. Nel Pescarese uno e più di un chilo di cannabinoli sequestrati
Leggi anche: Maxi operazione antidroga a Casapulla: 4 arresti e oltre un chilo di stupefacenti sequestrati
Droga, operazione polizia in diverse province italiane: 384 arresti; Droga e criminalità diffusa, maxi blitz della polizia: 384 arresti in tutta Italia; Maxi operazione antidroga della Polizia di Stato: 51 arresti e ingenti sequestri a Milano e provincia; Maxi operazione antidroga, scoperti 20 chili di cocaina nella ruota di scorta dell'auto.
Maxi blitz antidroga della polizia, undici arresti tra Cagliari e provincia x.com
Mega-operazione antidroga della #polizia: arrestate 384 persone, circa 1.400 chili di droga sequestrati, 655 denunce in diverse province. Immagini - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.