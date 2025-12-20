Maxi blitz antidroga | 384 arresti e tonnellate di stupefacenti sequestrate

Nella recente operazione nazionale contro lo spaccio di droga e la criminalità, Bolzano ha contribuito con 384 arresti e ingenti sequestri di sostanze stupefacenti. L’intervento ha coinvolto diverse forze dell’ordine, evidenziando l’impegno costante nel contrasto a queste attività. La collaborazione tra le varie realtà ha permesso di colpire una rete criminale di vasta portata.

Bolzano non è rimasta ai margini della vasta operazione nazionale contro lo spaccio di droga e la criminalità diffusa che, nei giorni scorsi, ha portato a centinaia di arresti in tutta Italia. Anche in provincia, infatti, l’attività della Polizia di Stato si è tradotta in controlli serrati. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Maxi blitz antidroga: 384 arresti e tonnellate di stupefacenti sequestrate Leggi anche: Maxi blitz antidroga con 384 arresti Leggi anche: Catania, maxi blitz antidroga: quattro arresti, armi da guerra e droga sequestrate La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Droga e criminalità diffusa, maxi blitz della polizia: 384 arresti in tutta Italia; Maxi blitz antidroga: 384 arresti in tutta Italia. Controlli e sequestri a Catanzaro, Crotone, Vibo e Messina; Maxi blitz antidroga in tutta Italia: 384 arresti. Operazioni anche a Crotone, tre finiti in manette; Droga, maxi operazione in diverse città: 384 arresti. Maxi-operazione antidroga in diverse città italiane: 384 arresti - Complessivamente sono stati sequestrati 1,4 chili di stupefacente e 41 armi da fuoco. rainews.it

Maxi blitz antidroga in tutta Italia: 384 arresti. Operazioni anche a Crotone, tre finiti in manette - Una vasta operazione della Polizia di Stato, condotta su scala nazionale, ha inferto un duro colpo alla criminalità diffusa e al traffico di sostanze ... wesud.it

Maxi blitz antidroga in tutta Italia: 384 arresti - L'operazione è scattata nella mattinata di sabato: sequestrati 1. avvenire.it

Maxi operazione antidroga della Polizia, blitz anche in Calabria: La Polizia di Stato, con l’impegno degli investigatori delle Squadre Mobili operative su tutto il territorio nazionale e il coordinamento del Servizio Centrale Operativo, ha concluso una vasta... - facebook.com facebook

Blitz antidroga dei Falchi della Polizia di Stato a Roma: 9 i pusher arrestati nelle zone di Fidene, San Paolo, Ponte di Nona e al Quarticciolo. Sequestrate ingenti dosi di shaboo, cocaina e hashish, occultate in nascondigli improvvisati tra indumenti, elettrodome x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.