Maxi Blitz alla Casa di Reclusione di SAngelo dei Lombardi

Casa Reclusione S.Angelo dei Lombardi: rinvenimento e sequestro droga e cellulari. A dare la notizia il Segretario Regionale OSAPP Vincenzo PALMIERI.Si è svolta un'operazione di servizio straordinaria della Polizia Penitenziaria tesa al rinvenimento di sostanze stupefacenti, cellulari ed oggetti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Leggi anche: Il Castello di Sant’Angelo dei Lombardi

Leggi anche: Sant’Angelo dei Lombardi, ritrovato il cadavere di Giuseppe Scuotto

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

La maxi operazione antidroga. Traffico di cocaina e hashish: condanne fino a 4 anni e 8 mesi; Botti nel centro di spedizioni e laboratorio in casa, 7 nei guai dopo maxi blitz.

https://www.corrieresalentino.it/2025/12/un-54enne-morto-in-un-blitz-in-casa-autopsia-un-malore-si-escludono-violenze-degli-agenti/ - facebook.com facebook

Polizia al centro sociale Askatasuna, il blitz per l’assalto alla Stampa: agenti a casa di militanti pro Pal: possibile sgombero x.com