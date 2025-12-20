Max Laudadio arriva a Bergamo | In scena con Aladin fiaba che interroga ognuno di noi
“Questa fiaba offre interessanti spunti di riflessione su tanti temi: parla di sottomissione della donna che si ribella, di amicizia, rispetto e libertà. Si tratta di argomenti che interpellano ognuno di noi nella quotidianità, perché riguardano in modo concreto la nostra vita di tutti i giorni”. Così Max Laudadio, storico inviato di “Striscia la notizia” e attore, illustra “Aladin – Il musical”, in scena sabato 20 dicembre alle 20.30 al Teatro Donizetti di Bergamo. Sul palco vestirà i panni del Genio e avrà accanto a sé un cast costituito da giovani e talentuosi professionisti. Lo spettacolo, scritto da Stefano d’Orazio e impreziosito dalle musiche dei Pooh, vede protagonista la Compagnia dell’Ora con regia firmata dal bergamasco Luca Cattaneo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
