Mattarella insiste | Necessario alzare le spese militari
Alla vigilia di un anno in cui lo scontro politico è destinato ad alzarsi ulteriormente di tono, Sergio Mattarella lancia un appello alla «condivisione di alcuni obiettivi fondamentali», una sorta . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Leggi anche: Mattarella difende le spese militari: «Poco popolari ma mai così necessarie». E avverte: «La democrazia è sfidata da involuzioni autoritarie»
Leggi anche: Ucraina, von der Leyen e Merz: "Concordare un prestito per coprire le spese militari"
Mattarella: "Insensata pace di chi muove la guerra, Italie e Ue con Kiev" - Di fronte a "un ordine internazionale che vacilla", senza che all'orizzonte "si intraveda, nell'immediato un'alternativa", non sono ammessi tentennamenti o scorciatoie che mettano da parte quei valori ... msn.com
Discorso ad alte cariche, Mattarella insiste su difesa comune europea contro Russia: “Ue costruisca pace permanente in Ucraina” - VIDEO x.com
Diego Fusaro. . DIEGO FUSARO: Mattarella contro la Russia: "vuole ridefinire i confini europei" __________ Sostieni il sapere libero -> http://www.filosofico.net/sosteneteci - facebook.com facebook
