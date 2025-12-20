Pace, pace, pace. È la parola che Sergio Mattarella ripete più volte, è quasi un mantra, un regalo di Natale, forse un esorcismo visto che l’Ucraina è ancora sotto attacco, comunque è una «sfida» da raccogliere, uno «spiraglio da coltivare» adesso che c’è uno straccio di trattativa in piedi. Però attenzione, pace non significa arrendersi a Putin, ma far «prevalere il diritto sulla forza delle armi». E siccome «i rischi sono concreti», serve «uno sforzo convergente» in Ue e in Italia per «definire una nuova strategia di sicurezza»: la spesa per la difesa, dice il capo dello Stato, sarà pure «poco popolare», tuttavia «ora è necessaria». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Mattarella difende le spese militari. "Sono impopolari ma necessarie"

Leggi anche: Mattarella difende le spese militari: «Poco popolari ma mai così necessarie». E avverte: «La democrazia è sfidata da involuzioni autoritarie»

Leggi anche: Difesa: Mattarella, 'niente allarmismi ma rischi concreti e attuali, spese necessarie'

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Mattarella difende le spese militari: «Poco popolari ma mai così necessarie». E avverte: «La democrazia è sfidata da involuzioni autoritarie»; Mattarella difende le spese militari. Sono impopolari ma necessarie; Mattarella difende la spesa sulle armi: «Impopolare, ma mai così necessaria»; Tensione sulle armi. La Lega insiste: 'Aspettiamo la trattativa'.

Mattarella difende le spese militari. "Sono impopolari ma necessarie" - È la parola che Sergio Mattarella ripete più volte, è quasi un mantra, un regalo di Natale, forse un esorcismo visto che l’Ucraina è ancora sotto attacco, comunque è una «sfida» da r ... msn.com