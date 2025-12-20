Matilde Baldi la Porsche che l' ha travolta e uccisa andava a 212 km h La gara di velocità era iniziata in città

Viaggiava a oltre 212 kmh la Porsche GT3 RS 911 guidata da Franco Vacchina e che ha travolto, sull?autostrada Asti-Cuneo, la Fiat 500 sulla quale viaggiavano Elvia Pia e sua. 🔗 Leggi su Leggo.it

Matilde Baldi, la Porsche che l'ha travolta e uccisa andava a 212 km/h. «La gara di velocità era iniziata in città»

Leggi anche: Auto travolta da una Porsche, Matilde Baldi muore a 20 anni: «Era una gara di velocità». La mamma: «Siamo volate in aria»

Matilde Baldi uccisa da una gara tra Porsche: fatale lo speronamento a 200 all’ora; Matilde Baldi uccisa da una gara tra auto a 200 all’ora, il fidanzato: «Non c’è più, ma ha salvato dieci vite»; Matilde Baldi morta dopo cinque giorni di agonia sulla Asti-Cuneo. Folle gara di velocità tra due Porsche forse causa della tragedia; La folle gara tra Porsche a 200 all’ora: “La mia Matilde morta così, chiedo giustizia”.

matilde baldi porsche haAuto travolta da una Porsche, Matilde Baldi muore a 20 anni: «Era una gara di velocità». Ferita la mamma: «Siamo volate in aria» - La studentessa di Economia e Commercio è rimasta coinvolta insieme alla madre in un ... leggo.it

matilde baldi porsche haChi era Matilde Baldi, una gara di velocità le è costata la vita. La mamma: “Suoi organi salveranno 15 persone” - Matilde Baldi è morta a soli 20 anni per un incidente sull’A33 Asti- fanpage.it

matilde baldi porsche haAddio a Matilde, morta per la gara tra Porsche: “Eri il fiore più bello, altri vivranno grazie a te” - I funerali della ventenne a Montegrosso tra palloncini bianchi e le note della sua canzone preferita, “Favola” di Finardi ... torino.repubblica.it

