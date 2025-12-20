Matilde Baldi la Porsche che l' ha travolta e uccisa andava a 212 km h La gara di velocità era iniziata in città
Viaggiava a oltre 212 kmh la Porsche GT3 RS 911 guidata da Franco Vacchina e che ha travolto, sull?autostrada Asti-Cuneo, la Fiat 500 sulla quale viaggiavano Elvia Pia e sua. 🔗 Leggi su Leggo.it
Leggi anche: Auto travolta da una Porsche, Matilde Baldi muore a 20 anni: «Era una gara di velocità». La mamma: «Siamo volate in aria»
Leggi anche: Auto travolta da una Porsche, Matilde Baldi muore a 20 anni: «Era una gara di velocità». Ferita la mamma: «Siamo volate in aria»
Matilde Baldi uccisa da una gara tra Porsche: fatale lo speronamento a 200 all’ora; Matilde Baldi uccisa da una gara tra auto a 200 all’ora, il fidanzato: «Non c’è più, ma ha salvato dieci vite»; Matilde Baldi morta dopo cinque giorni di agonia sulla Asti-Cuneo. Folle gara di velocità tra due Porsche forse causa della tragedia; La folle gara tra Porsche a 200 all’ora: “La mia Matilde morta così, chiedo giustizia”.
Auto travolta da una Porsche, Matilde Baldi muore a 20 anni: «Era una gara di velocità». Ferita la mamma: «Siamo volate in aria» - La studentessa di Economia e Commercio è rimasta coinvolta insieme alla madre in un ... leggo.it
Chi era Matilde Baldi, una gara di velocità le è costata la vita. La mamma: “Suoi organi salveranno 15 persone” - Matilde Baldi è morta a soli 20 anni per un incidente sull’A33 Asti- fanpage.it
Addio a Matilde, morta per la gara tra Porsche: “Eri il fiore più bello, altri vivranno grazie a te” - I funerali della ventenne a Montegrosso tra palloncini bianchi e le note della sua canzone preferita, “Favola” di Finardi ... torino.repubblica.it
Matilde Baldi perde la vita in uno scontro stradale e la Procura ipotizza che si tratti di una corsa clandestina. La giovane, che si trovava in macchina con la madre, sarebbe la vittima di una Porsche che correva a più di 200 km/h. Le indagini proseguono. - facebook.com facebook
Una tragedia sull’Asti-Cuneo: Matilde Baldi, 20 anni, perde la vita dopo un incidente causato da una presunta corsa clandestina tra due Porsche. La Procura indaga per omicidio stradale. x.com
