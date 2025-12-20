Massimo Slaviero, presidente del comitato esecutivo di Unifarco, evidenzia come le Alpi bellunesi favoriscano l’innovazione nel settore. La spa, nota per i prodotti Dolomia, si impegna a estrarre il massimo delle sostanze vegetali rispettando l’ambiente. Questa strategia rappresenta un esempio di equilibrio tra sviluppo e sostenibilità, aprendo nuove possibilità per la ricerca e la produzione di prodotti naturali.

Il presidente del comitato esecutivo di Unifarco, la spa che realizza i prodotti Dolomia: «Estraiamo il meglio delle sostanze vegetali impattando il meno possibile sull’ambiente. Prediligiamo la filiera a km zero. L’ingrediente segreto è l’acqua che sgorga dalla roccia». Dolomia nasce da una storia che profuma di natura, ricerca e passione. Tutto ha origine tra le montagne bellunesi dove un farmacista, affascinato dalle proprietà delle piante officinali delle Dolomiti, inizia a studiarne i benefici per la pelle. Da quell’intuizione prende forma un progetto che oggi vive all’interno di Unifarco spa, realtà italiana d’eccellenza nella dermocosmesi. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Massimo Slaviero: «Le Alpi bellunesi aiutano a fare innovazione»

