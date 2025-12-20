Massimo Mauro ha messo a confronto Yildiz e Soulé nel giorno di Juve Roma! Ecco i voti ai due protagonisti del big match dell’Allianz Stadium. La sfida di questa sera all’Allianz Stadium tra Juve e Roma non è solo un incrocio decisivo per la classifica, ma anche il palcoscenico per un duello tra due dei talenti più cristallini del campionato: Kenan Yildiz e Matias Soulé. Due storie che si sono intrecciate a Torino e che ora si fronteggiano da avversari. A scaldare l’attesa ci ha pensato Massimo Mauro, ex centrocampista bianconero e oggi opinionista tv, che sulle pagine dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha stilato una pagella comparativa tra i due talenti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Massimo Mauro mette a confronto Yildiz e Soulé: «Chi è il migliore palla al piede, per senso del gol e leadership». I voti ai due protagonisti di Juve Roma!

Leggi anche: Juve Udinese 2-1 LIVE: Yildiz vicino al gol del 3-1, palla alta. Errore del turco

Leggi anche: Mauro: «A Spalletti serve l’Osimhen del Napoli. Yildiz da esterno non farà mai 20 gol, così al massimo può diventare Kvara»

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Ex-Juventus esterno rivela il colpo ideale per gennaio: nome a sorpresa; Folorunsho non punito: Mauro esplode e attacca chi si mette i segni rossi in faccia.

#Soulé vs #Yildiz, Massimo Mauro dà i voti: il turco meglio di Mati in (quasi) tutto #ASRoma #JuveRoma x.com

Mauro elogia il Napoli: “Difesa solida e attacco decisivo” Dopo la vittoria per 2-0 del Napoli sul Milan, che vale la qualificazione alla finale di Supercoppa 2025, Massimo Mauro ha analizzato la gara ai microfoni di SportMediaset, evidenziando la superiorità m - facebook.com facebook