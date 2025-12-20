Massacrato di botte in carcere muore dopo mesi di agonia L'addio a Francesco Valeriano | Vogliamo la verità

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pestato in carcere a fine giugno e morto dopo mesi di agonia: si sono tenuti oggi a Formia i funerali di Francesco Valeriano, il detenuto massacrato a Rebibbia. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Francesco Valeriano morto dopo pestaggio in carcere, l’avvocato: “Indagini secretate, vogliamo l’autopsia”

Leggi anche: Francesco Valeriano pestato in carcere e morto dopo mesi di agonia: eseguita l’autopsia sul corpo

