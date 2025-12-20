Massacrato di botte in carcere muore dopo mesi di agonia L'addio a Francesco Valeriano | Vogliamo la verità

Pestato in carcere a fine giugno e morto dopo mesi di agonia: si sono tenuti oggi a Formia i funerali di Francesco Valeriano, il detenuto massacrato a Rebibbia. Francesco Valeriano morto dopo pestaggio in carcere, l'avvocato: "Indagini secretate, vogliamo l'autopsia" Francesco Valeriano pestato in carcere e morto dopo mesi di agonia: eseguita l'autopsia sul corpo Francesco Valeriano pestato in carcere e morto dopo 6 mesi di coma. La famiglia chiede giustizia; Francesco Valeriano pestato in carcere, muore dopo 6 mesi di coma. La famiglia chiede giustizia; PESTATO DI BOTTE A REBIBBIA, MUORE DOPO MESI DI AGONIA: LA TRAGICA FINE DI FRANCESCO VALERIANO; Roma, morto il detenuto Francesco Valeriano, massacrato di botte nel carcere di Rebibbia. Massacrato di botte in carcere, muore dopo mesi di agonia. L'addio a Francesco Valeriano: "Vogliamo la verità" - Pestato in carcere a fine giugno e morto dopo mesi di agonia: si sono tenuti oggi a Formia i funerali di Francesco Valeriano, il detenuto massacrato a Rebibbia.

Roma, detenuto muore a Rebibbia dopo pestaggio in cella - Aggredito e massacrato di botte da altri detenuti nel carcere di Rebibbia (Roma), è morto oggi 12 dicembre dopo mesi di lotta tra la vita e la morte. msn.com

Francesco Valeriano pestato in carcere e morto dopo mesi di agonia: eseguita l’autopsia sul corpo - Si è tenuta ieri l'autopsia sul corpo di Francesco Valeriano, il detenuto 45enne massacrato di botte in carcere a Rebibbia lo scorso giugno e morto dopo ... fanpage.it

