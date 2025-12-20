Massa i medici non eseguono il cesario e il bambino nasce con grave paralisi | maxi risarcimento
A quasi nove anni di distanza dai fatti, arriva una sentenza destinata a lasciare il segno. Il Tribunale civile di Pisa ha riconosciuto un risarcimento complessivo di circa 3 milioni e 650 mila euro, oltre a interessi e spese legali, a favore di un bambino e della sua famiglia, per le gravi conseguenze riportate alla nascita durante un parto avvenuto nel giugno 2016 all’ospedale Apuane di Massa. Secondo quanto stabilito dal giudice, la gestione del parto non sarebbe stata conforme alle buone pratiche cliniche. I sanitari avrebbero infatti dovuto optare per un taglio cesareo d’urgenza, ma decisero di attendere il naturale decorso del travaglio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
