Masciadri sulla strada della Rinascita | L’Unieuro va in cerca di riscatto

C’è Stefano Masciadri sulla strada di Rbr. L’ex capitano della Rinascita veste quest’anno la maglia di Forlì e trova Rimini in un derby caldissimo, importante per entrambe. I momenti, però, sono differenti. Rimini approderà all’ Unieuro Arena forte di quattro vittorie consecutive, Forlì vuole il riscatto dopo un periodo con una partita vinta nelle ultime sette. "Speravamo di avere qualche vittoria in più, a questo punto del campionato – ammette proprio Masciadri –. In alcune occasioni la fortuna non ha girato per il verso giusto, in altre ci abbiamo messo del nostro, non siamo stati cinici e scaltri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

