Marocco-Comore prima giornata Gruppo A Coppa d’Africa 2025 | le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la prima giornata del Gruppo A di Coppa d'Africa 2025. I padroni di casa, che ospitano la manifestazione, si presentano ai nastri di partenza come i grandi favoriti, ma occhi agli avversari, che potrebbe essere la potenziale sorpresa. Marocco-Comore si giocherà domenica 21 dicembre 2025 alle ore 20 presso lo stadio Prince Moulay Abdallah. MAROCCO-COMORE: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I padroni di casa vogliono tornare a vincere la Coppa d'Africa dopo l'unico trionfo datato 1976. Le potenzialità ci sono tutte: in attacco c'è un talento cristallino come Brahim Diaz, che si candida a vincere il premio come miglior giocatore del torneo.

Comore, l'Italia in Coppa d'Africa. Cusin: «Il calcio qui è libertà» - è italiano: «Non sono un avventuriero sono stato ovunque con la famiglia, i figli: ho lavorato in posti di estrema povertà, sono qui p ... corriere.it

Bahrein, Comore, Oman e Sudan si qualificano alla fase a gironi - Una giornata emozionante per concludere le qualificazioni alla Coppa Araba FIFA, che ha visto Comore e Oman vincere ai rigori, mentre Bahrein e Sudan hanno ottenuto vittorie di misura. fifa.com

Sarà il Marocco il primo avversario in Coppa d'Africa delle Comore, nazionale allenata da Stefano Cusin, aretino d'azione, da anni residente a Castiglion Fiorentino #Teletruria #news - facebook.com facebook

