Parte la 35esima edizione della coppa d’Africa che si disputa in Marocco a cavallo del nuovo anno, e la gara inaugurale vede proprio la squadra di Regragui impegnata contro le Comore. Grandissime aspettative verso i leoni dell’Atlas che vengono dal quarto posto dell’ultimo mondiale e da una striscia di 17 vittorie consecutive, meglio della leggendaria Spagna di Xavi, Iniesta e di Vicente . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Marocco-Comore (Coppa d’Africa, 21-12-2025 ore 20:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Leggi anche: Marocco-Comore (Coppa d’Africa, 21-12-2025 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Egitto-Zimbabwe (Coppa d’Africa, 22-12-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Marocco-Comore prima giornata Gruppo A Coppa d’Africa 2025 | le probabili formazioni e dove vederla; Marocco-Comore Coppa d’Africa 21-12-2025 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici; L’aretino Cusin e il miracolo Comore Domenica debutto in Coppa d’Africa | I miei ragazzi pronti per l’impresa; La Coppa d’Africa 2025 è in diretta e in esclusiva su Sportitalia | il programma della 1a giornata.

Marocco-Comore diretta Coppa d'Africa: segui il match inaugurale della nazionale di El Aynaoui live - I padroni di casa aprono il torneo continentale nella sfida allo stadio Prince Moulay Abdellah di Rabat: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it