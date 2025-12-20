Marocco-Comore Coppa d’Africa 21-12-2025 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici

La 35ª edizione della Coppa d’Africa si svolge in Marocco, con la fase finale prevista dal 21 dicembre 2025. La partita inaugurale mette di fronte il team di Regragui alle Comore, offrendo un primo sguardo alle squadre in gara. Di seguito, analizzeremo formazioni, quote e pronostici per questa sfida di apertura.

Parte la 35esima edizione della coppa d’Africa che si disputa in Marocco a cavallo del nuovo anno, e la gara inaugurale vede proprio la squadra di Regragui impegnata contro le Comore. Grandissime aspettative verso i leoni dell’Atlas che vengono dal quarto posto dell’ultimo mondiale e da una striscia di 17 vittorie consecutive, meglio della leggendaria Spagna di Xavi, Iniesta e di Vicente . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Marocco-Comore (Coppa d’Africa, 21-12-2025 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici Leggi anche: Vendée Fontenay Foot-Paris Saint Germain (Coppa di Francia, 20-12-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici Leggi anche: Vendée Fontenay Foot-Paris Saint Germain (Coppa di Francia, 20-12-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Marocco-Comore prima giornata Gruppo A Coppa d’Africa 2025 | le probabili formazioni e dove vederla; L’aretino Cusin e il miracolo Comore Domenica debutto in Coppa d’Africa | I miei ragazzi pronti per l’impresa; La Coppa d’Africa 2025 è in diretta e in esclusiva su Sportitalia | il programma della 1a giornata; Convocati Coppa d’Africa 2025 chi è stato chiamato per la competizione? Ecco la lista attuale. Pronostico Marocco-Comore: debutto soft per i padroni di casa - Comoros è una gara della prima giornata di Coppa d'Africa: pronostico, probabili formazioni e dove vederla ... ilveggente.it

Al via domenica la Coppa d'Africa, il Marocco ospita il torneo e parte favorito - Parte domenica a Rabat con la sfida dei padroni di casa del Marocco contro la nazionale delle isolette di Comore la 35ma edizione della Coppa d'Africa di calcio che andrà in scena fino al 18 ge ... ansa.it

Comore, l'Italia in Coppa d'Africa. Cusin: «Il calcio qui è libertà» - è italiano: «Non sono un avventuriero sono stato ovunque con la famiglia, i figli: ho lavorato in posti di estrema povertà, sono qui p ... corriere.it

SIAMO PRONTI PER LA COPPA D’ #AFRICA 2025 Manca sempre meno al via della Coppa d’Africa 2025: tra 24 ore il match inaugurale tra #Marocco e #Comore. Segui la Coppa d’Africa 2025 in diretta ed esclusiva su #Sportitalia x.com

Dopodomani le Comore di Cusin giocano il match d'apertura della Afcon contro i padroni di casa del Marocco! I Celacanti possono fare l'impresa - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.