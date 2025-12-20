mario adinolfi rieletto presidente del popolo della famiglia

AGI - Il congresso nazionale del Popolo della Famiglia, riunito a dieci anni dalla fondazione del movimento nelle sale dell’Hotel Universo di Roma, ha rieletto alla presidenza nazionale Mario Adinolfi. Il leader del PdF aveva lasciato ogni incarico di partito all’inizio del 2025 per dedicarsi alla sua carriera giornalistica e televisiva, partecipando anche all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, ma è stato richiamato “in servizio” dai delegati del Popolo della Famiglia giunti da ogni regione d’Italia. Nel discorso di accettazione della candidatura a presidente nazionale, ratificata dal congresso per acclamazione, Adinolfi ha affermato: “Ripercorreremo il solco che fu del Partito Radicale di Marco Pannella, ma con posizioni e idealità opposte. 🔗 Leggi su Agi.it

