Mario Adinolfi rieletto! Cosa succede

Il congresso nazionale del Popolo della Famiglia (Pdf), riunito a dieci anni dalla fondazione nelle sale dell'Hotel Universo di Roma, ha confermato Mario Adinolfi come presidente nazionale. Dopo aver lasciato ogni incarico politico all'inizio del 2025 per dedicarsi al giornalismo e alla televisione, partecipando anche all'ultima edizione dell' Isola dei Famosi, Adinolfi è stato richiamato dai delegati del movimento provenienti da tutta Italia. La sua elezione è avvenuta per acclamazione, con Adinolfi che ha sottolineato come il Pdf intenda percorrere un solco diverso rispetto al Partito Radicale di Marco Pannella, pur con valori opposti.

