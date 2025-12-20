Luca Marianucci potrebbe lasciare Napoli nella sessione di mercato invernale per cercare minutaggio altrove, in prestito. Marianucci può partire in prestito. Come riportato da Gianluca di Marzio sul suo sito: Il difensore centrale, classe 2004 è finito sotto i riflettori di Cagliari e Cremonese. Il difensore è arrivato in maglia azzurra nella scorsa sessione di mercato dall’Empoli, con il club che ha versato 9 milioni di euro per acquistarlo. Dato il poco impiego, Marianucci potrebbe andare a collezionare minuti importanti, con il Cagliari e la Cremonese pronte ad approfittarne per rinforzare il proprio organico. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Marianucci, Cagliari e Cremonese interessati per un prestito a gennaio (Di Marzio)

Leggi anche: Torino e Cremonese su Marianucci: via libera al prestito

Leggi anche: Napoli, due club di Serie A interessate a Marianucci. A gennaio possibile prestito per l’azzurro

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Marianucci potrebbe partire in prestito, piace a quattro club di Serie A: le ultime; Marianucci gioca poco ed è stato chiesto da tre club di Serie A; Mercato invernale - A gennaio possibile cessione in prestito per il difensore, ex Empoli, Marianucci; Napoli, quattro club su Marianucci: Cremonese in vantaggio –.

MERCATO - Schira: "Napoli, diversi club di A interessati a Marianucci, Cremonese in pole" - Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, riferisce su X dell'interesse di diversi club di Serie A per Luca Marianucci, difensore del Napoli: Cremonese, Genoa, Torino e Cagliari. napolimagazine.com