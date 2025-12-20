Marianucci Cagliari e Cremonese interessati per un prestito a gennaio Di Marzio

Luca Marianucci potrebbe lasciare Napoli nella sessione di mercato invernale per cercare minutaggio altrove, in prestito. Marianucci può partire in prestito. Come riportato da Gianluca di Marzio sul suo sito: Il difensore centrale, classe 2004 è finito sotto i riflettori di Cagliari e Cremonese. Il difensore è arrivato in maglia azzurra nella scorsa sessione di mercato dall’Empoli, con il club che ha versato 9 milioni di euro per acquistarlo. Dato il poco impiego, Marianucci potrebbe andare a collezionare minuti importanti, con il Cagliari e la Cremonese pronte ad approfittarne per rinforzare il proprio organico. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

