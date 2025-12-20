Marianucci Cagliari e Cremonese interessati per un prestito a gennaio Di Marzio
Luca Marianucci potrebbe lasciare Napoli nella sessione di mercato invernale per cercare minutaggio altrove, in prestito. Marianucci può partire in prestito. Come riportato da Gianluca di Marzio sul suo sito: Il difensore centrale, classe 2004 è finito sotto i riflettori di Cagliari e Cremonese. Il difensore è arrivato in maglia azzurra nella scorsa sessione di mercato dall’Empoli, con il club che ha versato 9 milioni di euro per acquistarlo. Dato il poco impiego, Marianucci potrebbe andare a collezionare minuti importanti, con il Cagliari e la Cremonese pronte ad approfittarne per rinforzare il proprio organico. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
MERCATO - Schira: "Napoli, diversi club di A interessati a Marianucci, Cremonese in pole" - Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, riferisce su X dell'interesse di diversi club di Serie A per Luca Marianucci, difensore del Napoli: Cremonese, Genoa, Torino e Cagliari. napolimagazine.com
Marianucci vuole spazio: è seguito da Torino, Cremonese, Genoa e Cagliari (Tuttosport) - Marianucci nel mirino del Torino: il Napoli valuta il prestito. ilnapolista.it
Marianucci-Napoli, a gennaio può partire. Lo vogliono quattro club - Il futuro di Luca Marianucci a gennaio potrebbe cambiare, il giocatore è attenzionato da quattro club di Serie A. msn.com
Non solo il #TorinoFC su #Marianucci, il difensore del #Napoli piace anche al #Cagliari. #Calciomercato #transfers #Torino. x.com
