Mariah Carey perde il trono e un record | ecco qual è il singolo di Natale che ha battuto All I want for Christmas is you

Arriva Natale e compare lei: capelli biondi, sorriso smagliante, vestito da Santa Claus. Ogni anno Mariah Carey si “scongela” e siede sul trono delle classifiche musicali mondiali con la sua “ All I want for Christmas is you ”. Ormai ci scherza pure: lo spot registrato per le festività del 2023 andava in questa direzione. Adesso, però, nel ciclico testa a testa delle festività con “ Last Christmas ” degli Wham!, il suo brano ha perso la vetta della graduatoria Billboard 200 Global per la prima volta. Un primato che Carey conservava dal 2020, quando si è cominciata a stilare questa speciale lista. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

