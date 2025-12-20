Marco Odermatt chiude secondo la discesa in Val Gardena. Stavolta è Franjo von Allmen a precederlo di 30 centesimi sulle nevi gardenesi, ma lui che è tra gli uomini simbolo di questa era dello sci alpino non perde il sorriso. E lo dimostra anche a parole. Ettore Giovannelli, per la Rai, lo raggiunge e inevitabilmente il tema è (anche) von Allmen: “ Divertente anche così. In questi giorni sono stato io il più veloce, oggi lui. Ci spingiamo a vicenda. Noi due combatteremo sempre per le vittorie in Coppa del Mondo e Olimpiadi, ma a seconda delle giornate si potrà inserire qualcun altro. Sarà una sfida esaltante “. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marco Odermatt: “Oggi è von Allmen il più veloce, ci spingiamo a vicenda. Team italiano brutalmente forte”

Leggi anche: Pagelle discesa Val Gardena 2025: Odermatt farà tripletta? Riscatto Von Allmen, grande Italia

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Discesa Val Gardena 2025 in DIRETTA: gara iniziata, Von Allmen davanti a Odermatt

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Marco Odermatt: “Oggi è von Allmen il più veloce, ci spingiamo a vicenda. Team italiano brutalmente forte” - Stavolta è Franjo von Allmen a precederlo di 30 centesimi sulle nevi gardenesi, ma lui che è tra ... oasport.it