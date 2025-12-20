Marco Odermatt | Oggi è von Allmen il più veloce ci spingiamo a vicenda Team italiano brutalmente forte
Marco Odermatt chiude secondo la discesa in Val Gardena. Stavolta è Franjo von Allmen a precederlo di 30 centesimi sulle nevi gardenesi, ma lui che è tra gli uomini simbolo di questa era dello sci alpino non perde il sorriso. E lo dimostra anche a parole. Ettore Giovannelli, per la Rai, lo raggiunge e inevitabilmente il tema è (anche) von Allmen: “ Divertente anche così. In questi giorni sono stato io il più veloce, oggi lui. Ci spingiamo a vicenda. Noi due combatteremo sempre per le vittorie in Coppa del Mondo e Olimpiadi, ma a seconda delle giornate si potrà inserire qualcun altro. Sarà una sfida esaltante “. 🔗 Leggi su Oasport.it
#FISalpine WCup #ValGardena SG M 1 Jan #Zabystran 1:24.86 2 Marco Odermatt +0.22 3 Giovanni #Franzoni +0.37 4 Nils Allegre +0.44 5 Matthieu Bailet +0.47 #sci #ski #skiing x.com
