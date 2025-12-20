Marco Carta | A 7 anni dovevo incontrare papà per la prima volta ma non si è presentato Quel giorno per me è morto

Ospite de La volta buona il cantante è tornato a parlare della sua dolorosa infanzia, segnata dall'assenza del padre che non l'ha mai voluto conoscere e dalla prematura morte della madre, avvenuta quando lui aveva appena 10 anni. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Marco Carta: «A 7 anni dovevo incontrare papà per la prima volta, ma non si è presentato. Quel giorno per me è morto» Marco Carta, il dramma commuove Balivo a La volta buona; Caterina Balivo commossa dalla drammatica infanzia di Marco Carta: Rifiutato da mio padre, mia madre morta a 28 anni; La Volta Buona, pagelle del 18 dicembre: gli aneddoti di Laura Efrikian (9), il dolore di Marco Carta (8) e le perle di Mogol (10); Marco Carta: "Mamma è morta, papà mai conosciuto". La storia che commuove Balivo - Marco Carta ha ricordato poi la perdita della madre, morta giovanissima per una malattia quando lui aveva appena 28 anni: "Un destino crudele, sono ... msn.com

Marco Carta, chi è: malattia, fidanzato, genitori/ “Anni fa ho subito un’operazione per cui alcuni organi…” - Marco Carta, classe 1985, è nato a Cagliari e ha conquistato il successo e la popolarità partecipando ad ... ilsussidiario.net

Marco Carta dopo il malore: “Un problema già anni fa, adesso devo operarmi per rimuoverlo” - C'è un senso di rivalsa e accettazione nelle parole di Marco Carta, vincitore di Amici ben 18 anni fa e successivamente premiato con la vittoria del Festival di Sanremo 2008 con La forza mia. fanpage.it

La confessione di Marco Carta commuove la Balivo: «Mai conosciuto mio padre e mamma è morta» Il cantante, ex vincitore di Amici, è stato ospite oggi nel salotto di La volta buona - facebook.com facebook

