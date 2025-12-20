Marcello Todini morto a 46 anni | Un momento veramente triste per Valentano
Un velo di tristezza è sceso sulla comunità di Valentano per la prematura scomparsa di Marcello Todini. Aveva 46 anni e da tempo combatteva con coraggio contro una malattia che purtroppo non gli ha lasciato scampo.Marcello era una figura amatissima in paese, conosciuto non solo per la sua grande. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
