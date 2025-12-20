Marc Marquez annuncia | Presto sarò in moto lavoro per confermarmi il migliore nel 2026

Marc Marquez è pronto alla sfida. Il pilota spagnolo ha potuto festeggiare in questo 2025 il suo nono titolo mondiale. Dopo anni complicati, legati al brutto incidente di cinque anni fa Jerez de la Frontera (Spagna), il Cabroncito ha ritrovato la condizione fisica e le giuste motivazioni in sella alla Ducati ufficiale e si è reso protagonista di una stagione regale. Un campionato dominato da Marquez, che si è potuto permettere di chiudere anzitempo per via dell’incidente a Mandalika (Indonesia). Tre mesi di riposo forzato che però non sembrano aver intaccato la voglia di vincere di Marc, pronta a tornare in sella alla sua Rossa per dimostrarsi ancora il numero uno. 🔗 Leggi su Oasport.it

