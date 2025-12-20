Maratona televisiva di Club Napoli Allnews 12 ore in diretta per la Supercoppa su Teleclubitalia

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Appuntamento consueto per Club Napoli Allnews e Teleclubitalia in occasione della finale di Supercoppa Italiana. Lunedì 22 dicembre, dalle ore 12, al via la maratona televisiva che accompagnerà i telespettatori fino al post-gara oltre la mezzanotte.   La squadra di . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

