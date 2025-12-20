Maranza l’Italia sotto assedio | dalle periferie ai centri storici

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il conto alla rovescia è partito. Piazza Duomo sbrilluccica. La fine dell’anno si avvicina, assieme a un’atroce dilemma pre natalizio: i maranza si lanceranno all’assalto di Milano pure stavolta? L’anno scorso salirono sulla statua di Vittorio Emanuele II al grido di «Allahu Akbar», lanciando poco benauguranti insulti agli indigeni, tipo «polizia di m.» e «’fanculo Italia». Altri si scatenarono per le vie del centro, molestando gruppi di ragazze. Le intemerate delle ultime settimane non lasciano ben sperare. Agguerrite bande giovanili, traboccanti di scatenati figlioli degli immigrati di prima e seconda generazione, ormai spadroneggiano. 🔗 Leggi su Panorama.it

maranza l8217italia sotto assedio dalle periferie ai centri storici

© Panorama.it - Maranza, l’Italia sotto assedio: dalle periferie ai centri storici

Leggi anche: I 70 anni di Italia Nostra, il presidente: “Via i tralicci dalle città. Liberiamo le facciate dei centri storici”

Leggi anche: Case vacanze e centri storici: l’Italia in affitto

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

maranza l8217italia sotto assedioMaranza, l’Italia sotto assedio: dalle periferie ai centri storici - Le gang formate da seconde e terze generazioni di immigrati allargano il loro bacino di disordini anche alle province, con gli oratori costretti a chiudere. panorama.it

maranza l8217italia sotto assedioTreviso, le cassiere del supermercato dotate di spray urticante: «Troppi maranza e balordi. Le denunce non bastano» - L’idea del direttore del Conad: «Insulti e aggressioni. corrieredelveneto.corriere.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.