Maranza l’Italia sotto assedio | dalle periferie ai centri storici
Il conto alla rovescia è partito. Piazza Duomo sbrilluccica. La fine dell’anno si avvicina, assieme a un’atroce dilemma pre natalizio: i maranza si lanceranno all’assalto di Milano pure stavolta? L’anno scorso salirono sulla statua di Vittorio Emanuele II al grido di «Allahu Akbar», lanciando poco benauguranti insulti agli indigeni, tipo «polizia di m.» e «’fanculo Italia». Altri si scatenarono per le vie del centro, molestando gruppi di ragazze. Le intemerate delle ultime settimane non lasciano ben sperare. Agguerrite bande giovanili, traboccanti di scatenati figlioli degli immigrati di prima e seconda generazione, ormai spadroneggiano. 🔗 Leggi su Panorama.it
Maranza, l’Italia sotto assedio: dalle periferie ai centri storici - Le gang formate da seconde e terze generazioni di immigrati allargano il loro bacino di disordini anche alle province, con gli oratori costretti a chiudere. panorama.it
Treviso, le cassiere del supermercato dotate di spray urticante: «Troppi maranza e balordi. Le denunce non bastano» - L’idea del direttore del Conad: «Insulti e aggressioni. corrieredelveneto.corriere.it
“Vannacciano”, “ProPal”, “Maranza”, “Sumud” L’Osservatorio della Lingua Italiana Treccani che ha individuato alcuni neologismi raccolti nel Libro dell’anno Treccani 2025 raccontano molto bene cosa è stata la politica italiana e internazionale nel 2025. - facebook.com facebook
"Dobbiamo affrontare con forza il fenomeno dei maranza: chi coltiva odio non può restare nell'impunità. L'Italia non è più la repubblica delle banane che piaceva tanto alla sinistra", dice #Meloni I reati nel 2024 sono in aumento del 3,4% rispetto al 2019. #Atrej x.com
