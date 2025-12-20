Maranza l’Italia sotto assedio | dalle periferie ai centri storici

Il conto alla rovescia è partito. Piazza Duomo sbrilluccica. La fine dell’anno si avvicina, assieme a un’atroce dilemma pre natalizio: i maranza si lanceranno all’assalto di Milano pure stavolta? L’anno scorso salirono sulla statua di Vittorio Emanuele II al grido di «Allahu Akbar», lanciando poco benauguranti insulti agli indigeni, tipo «polizia di m.» e «’fanculo Italia». Altri si scatenarono per le vie del centro, molestando gruppi di ragazze. Le intemerate delle ultime settimane non lasciano ben sperare. Agguerrite bande giovanili, traboccanti di scatenati figlioli degli immigrati di prima e seconda generazione, ormai spadroneggiano. 🔗 Leggi su Panorama.it

