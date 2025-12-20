Manovraok in commissione | lunedì aula

19.00 Via libera della commissione Bilancio del Senato alla manovra.Il maxiemendamento del governo e la legge di bilancio approderanno in aula lunedì.Il mandato al relatore è stato votato prima del previsto e il testo sarà sottoposta alla discussione generale il 22 per poi essere votato martedì.Prima del voto il presidente del Senato La Russa ha ringraziato maggioranza e opposizione. Entrano le misure per le imprese, confermato il contributo da 1,3 mld dalle assicurazioni.Silenzio-assenso per il il Tfr dei neo assunti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

