Manovraemendamento con aiuti a imprese

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

9.15 E' arrivato in commissione Bilancio del Senato il nuovo emendamento del governo alla Manovra con le misure per le imprese che avrebbero dovuto confluire in un decreto a parte. Nel provvedimento ci sono le risorse per i crediti d'imposta, le misure sul Tfr, tra cuil'adesione automatica alla previdenza complementare per neoassunti,il contributo da 1,3 mld a carico di assicurazioni, le risorse per il piano casa e il rifinanziamento degli stanziamenti relativi al Ponte sullo Stretto,dopo ultime decisioni della C.Conti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

Leggi anche: Manovra, vertice di maggioranza in serata. In arrivo nuovo emendamento sulle imprese 

Leggi anche: Manovra, le imprese culturali invocano aiuti fiscali

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Manovra, emendamento del Governo da 3,5 miliardi: pensioni più rigide, misure per imprese e Ponte sullo Stretto; Manovra, emendamento del governo: Tfr automatico, pensioni più strette e misure per le imprese.

manovraemendamento aiuti impreseManovra 2026, arriva il maxi emendamento del governo. Aiuti alle imprese e Tfr: ecco tutte le novità - È arrivato alla commissione Bilancio del Senato il nuovo emendamento del governo alla manovra con le misure per le imprese ... ilmessaggero.it

manovraemendamento aiuti impreseArrivato un nuovo emendamento governo, con aiuti a imprese e Tfr - E' arrivato alla commissione Bilancio del Senato il nuovo emendamento del governo alla manovra con le misure per le imprese che avrebbero dovuto confluire in un decreto a parte. ansa.it

manovraemendamento aiuti impreseAiuti alle imprese e più tasse. Il governo cambia la manovra con un maxi-emendamento - Premiata Confindustria, colpite le assicurazioni, un miliardo alla Lega. repubblica.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.