Manovraemendamento con aiuti a imprese

9.15 E' arrivato in commissione Bilancio del Senato il nuovo emendamento del governo alla Manovra con le misure per le imprese che avrebbero dovuto confluire in un decreto a parte. Nel provvedimento ci sono le risorse per i crediti d'imposta, le misure sul Tfr, tra cuil'adesione automatica alla previdenza complementare per neoassunti,il contributo da 1,3 mld a carico di assicurazioni, le risorse per il piano casa e il rifinanziamento degli stanziamenti relativi al Ponte sullo Stretto,dopo ultime decisioni della C.Conti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Manovra, vertice di maggioranza in serata. In arrivo nuovo emendamento sulle imprese Leggi anche: Manovra, le imprese culturali invocano aiuti fiscali Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Manovra, emendamento del Governo da 3,5 miliardi: pensioni più rigide, misure per imprese e Ponte sullo Stretto; Manovra, emendamento del governo: Tfr automatico, pensioni più strette e misure per le imprese. Manovra 2026, arriva il maxi emendamento del governo. Aiuti alle imprese e Tfr: ecco tutte le novità - È arrivato alla commissione Bilancio del Senato il nuovo emendamento del governo alla manovra con le misure per le imprese ... ilmessaggero.it

Arrivato un nuovo emendamento governo, con aiuti a imprese e Tfr - E' arrivato alla commissione Bilancio del Senato il nuovo emendamento del governo alla manovra con le misure per le imprese che avrebbero dovuto confluire in un decreto a parte. ansa.it

Aiuti alle imprese e più tasse. Il governo cambia la manovra con un maxi-emendamento - Premiata Confindustria, colpite le assicurazioni, un miliardo alla Lega. repubblica.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.