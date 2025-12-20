Manovra via libera in commissione dopo tensioni e scontri nella maggioranza

Una nuova giornata ad alta tensione si conclude con l’approvazione in commissione di una manovra che ha messo a dura prova la maggioranza e lascia in sospeso molti temi. La discussione prosegue mentre si cercano soluzioni condivise per affrontare le questioni aperte e garantire una stabilità politica e sociale duratura.

"Ho visto grossomodo una trentina di leggi di bilancio, non ce n'è una che abbia zero problemi", tira le somme il presidente del Senato Ignazio La Russa, arrivato a sorpresa poco prima del via libera anche per rassicurare che l'impegno di portarla in Aula lunedì alle 9.30 sarà rispettato. "È stato un percorso un po' più accidentato del solito – ammette il sottosegretario al Mef Federico Freni – ma alla fine ogni fiume arriva al mare".

