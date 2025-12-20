Manovra via libera della commissione Bilancio | il testo in Aula lunedì Caos sul rientro del condono edilizio poi il dietrofront
La commissione Bilancio del Senato ha dato il via libera alla manovra. È stato votato il mandato al relatore e il testo approderà in Aula lunedì per discussione generale per poi essere votato martedì. Poco prima del voto il presidente del Senato Ignazio La Russa ha ringraziato maggioranza e opposizione del lavoro svolto. L’approvazione è arrivata al termine di un’altra giornata segnata da forti tensioni. A far esplodere lo scontro tra maggioranza e opposizioni è stato un emendamento di Fratelli d’Italia, poi riformulato dal governo, che di fatto riapriva il condono edilizio del 2003. Successivamente, come ha spiegato il capogruppo di FdI al Senato Lucio Malan, la proposta «sarà convertita in un ordine del giorno». 🔗 Leggi su Open.online
