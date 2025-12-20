Manovra via libera dalla commissione Bilancio

Via libera della commissione Bilancio del Senato alla manovra. E’ stato votato il mandato al relatore e il testo approderà in Aula lunedì per discussione generale per poi essere votato martedì. Poco prima del voto il presidente del Senato Ignazio La Russa ha ringraziato maggioranza e opposizione del lavoro svolto. L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Caro bollette, dalla commissione Bilancio via libera al sostegno per l'autonomia energetica delle famiglie

Leggi anche: Manovra quater, dalla commissione Bilancio ok a 300 mila euro per il Conservatorio

