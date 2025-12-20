Manovra via libera dalla commissione Bilancio
Via libera della commissione Bilancio del Senato alla manovra. E’ stato votato il mandato al relatore e il testo approderà in Aula lunedì per discussione generale per poi essere votato martedì. Poco prima del voto il presidente del Senato Ignazio La Russa ha ringraziato maggioranza e opposizione del lavoro svolto. L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Leggi anche: Caro bollette, dalla commissione Bilancio via libera al sostegno per l'autonomia energetica delle famiglie
Leggi anche: Manovra quater, dalla commissione Bilancio ok a 300 mila euro per il Conservatorio
Manovra, slitta il via libera. Nuovo emendamento per ripescare la riforma del Tfr; Manovra di Bilancio: via libera dalla commissione Territorio e ambiente; Manovra, aiuti imprese e Tfr, salta pensione vecchiaia anticipata con fondi complementari; Manovra in ritardo, oggi i primi voti in Commissione al Senato.
Manovra, via libera all'emendamento: testo in Aula lunedì 22. Scontro sull'ipotesi di riaprire il condono, poi il retrofront - È arrivato in Commissione Bilancio del Senato il nuovo maxi emendamento del governo alla manovra annunciato ieri sera. affaritaliani.it
Via libera della commissione Bilancio alla manovra. Scontro sull'emendamento sul condono - Anche aiuti alle imprese, Tfr e contributo dalle assicurazioni, risorse per Piano Casa e ponte sullo Stretto (ANSA) ... ansa.it
Manovra, via libera al nuovo maxi emendamento del governo. Rispunta il condono: bagarre in commissione - L'aula della commissione Bilancio del Senato ha dato il via libera al maxi emendamento del governo alla manovra depositato questa mattina. ilgazzettino.it
L’Aquila - Via libera alla manovra di bilancio
Manovra 2026, Tajani: "Via libera in Senato entro Natale" - facebook.com facebook
Sulla prima pagina de #IlSole24Ore di oggi, sabato #20dicembre. Caos #manovra: nuovo emendamento per ripescare Tfr, edilizia, imprese e Zes. #Poste e Ist. Poligrafico-Zecca rilevano #PagoPa dal Tesoro. Via libera #euro digitale, Bce: pronti per il 2029. # x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.