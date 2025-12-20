Manovra via libera a nuovo emendamento del governo su imprese e pensioni Rispunta quello sul condono ma fa infuriare l’opposizione | lavori sospesi

La Commissione Bilancio del Senato ha approvato il nuovo emendamento del governo, presentato questa mattina, che reintroduce le misure a favore delle imprese escluse dalla prima versione del testo, poi ritirata. Nel provvedimento sono stati inseriti anche alcuni interventi in ambito pensionistico, mentre restano escluse le disposizioni sul riscatto della laurea e sulle finestre per l’uscita anticipata dal lavoro. L’emendamento è stato approvato nella versione originale, ad eccezione del subemendamento di Lega e Fratelli d’Italia, che estende la tassazione agevolata al 5% anche ai contratti rinnovati nel 2024, sugli incrementi retributivi a partire dal 1° gennaio 2026. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Arriva il maxi emendamento del governo alla manovra. Pensioni e aiuti alle imprese: le novità

Leggi anche: Manovra: aiuti del governo a imprese e Tfr. Nuovo emendamento in commissione. C’è anche Giorgetti

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Manovra, slitta il via libera. Nuovo emendamento per ripescare la riforma del Tfr; Manovra, aiuti imprese e Tfr, salta pensione vecchiaia anticipata con fondi complementari; Manovra 2026, dalle pensioni al Tfr: cosa cambia dopo la frenata della Lega; MANOVRA, VIA LE NORME SU PENSIONI, TFR E ASSICURAZIONI.

Manovra, via libera al nuovo maxi emendamento del governo. Rispunta il condono: bagarre in commissione - L'aula della commissione Bilancio del Senato ha dato il via libera al maxi emendamento del governo alla manovra depositato questa mattina. ilgazzettino.it