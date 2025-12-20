Manovra Tajani | Sono ottimista abbiamo dato buon segnale – Il video
(Agenzia Vista) Torino, 20 dicembre 2025 “Sono al lavoro le commissioni quindi i tempi stanno di nuovo accelerando, faremo Natale con la manovra approvata al Senato, poi tra Natale e Capodanno si andrà ad approvarla alla Camera. C’è stata una riunione perché abbiamo dovuto verificare che da un punto di vista giuridico non si potevano fare altre cose con un altro decreto, ma bisognava riscrivere il maxiemendamento”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando dei lavori sulla manovra a margine di un evento all’ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: Manovra, Tajani: Sono ottimista, abbiamo dato buon segnale
Leggi anche: Manovra, Tajani: "C'è stata qualche incomprensione nella maggioranza, ma è normale, sono ottimista" – Il video
Manovra, Tajani: «Maggioranza in crisi? Sono ottimista»; Manovra, Tajani: “Maggioranza in crisi? Sono ottimista”; Manovra, Tajani: C'è stata qualche incomprensione nella maggioranza, ma è normale, sono ottimista; Tajani, sulla manovra incomprensioni nella Lega ma si approverà in tempo.
Manovra, Tajani: Sono ottimista, abbiamo dato buon segnale - it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. la7.it
Manovra, Tajani: “Maggioranza in crisi? Sono ottimista” - “Io sono ottimista, credo che i problemi si risolvano tutti, si andrà a votare insieme come è sempre stato per il centro destra, la manovra andrà bene. msn.com
Manovra, Tajani: "C'è stata qualche incomprensione nella maggioranza, ma è normale, sono ottimista" - it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. la7.it
Manovra, Tajani: «Maggioranza in crisi? Sono ottimista»
Manovra 2026, Tajani: "Via libera in Senato entro Natale" - facebook.com facebook
Vertice tra Meloni, Giorgetti, Tajani e Salvini sulla manovra Al centro il tema previdenziale. Può slittare l’arrivo in Aula. di @FlamiCami x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.