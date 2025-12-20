Manovra sì in commissione tra le tensioni | lite sul condono poi rientrato si cambia ancora sulle pensioni Giorgetti | non lascio

20 dic 2025

In Parlamento si sono registrate tensioni durante l'esame della manovra, con scontri sul condono poi superati e modifiche sulle pensioni. La Commissione Bilancio ha approvato il disegno di legge, suscitando reazioni diversificate tra le forze politiche. Giorgetti ha confermato il suo impegno, affermando: «Non lascio». La vicenda riflette le delicate dinamiche politiche in corso.

Approvato il disegno di legge in Commissione Bilancio. La Lega: «Grande soddisfazione». Il Pd: «Meloni incoerente». L’ok finale il 30 dicembre. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

