Manovra | si allarga la platea del Tfr dal 2032 anche aziende con 40 dipendenti
Si allarga la platea delle aziende tenuta a versare il Tfr ai fondi. Lo prevede il nuovo maxi emendamento del governo alla manovra arrivato questa mattina in Commissione Bilancio del Senato. Secondo il testo, dal 2026 sono tenuti al versamento del contributo anche i datori di lavoro che raggiungono la soglia dimensionale di 50 addetti (meno di 60 limitatamente al periodo 2026-2027, come misura transitoria). Dal 2032 le maglie si ampliano ancora, includendo nell'obbligo di versamento i datori che occupano ''un numero pari o superiore a quaranta o che raggiungono, anche negli anni successivi a quello di inizio dell'attività, la soglia dimensionale di quaranta addetti alle proprie dipendenze''. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Siccità, si allarga la platea dei beneficiari della misura destinata alle aziende agricole "vittime" della crisi idrica
Leggi anche: Manovra: nel 2027 si allunga di un mese l’età pensionabile, TFR ancora bloccato per i dipendenti pubblici
Manovra, pacchetto di modifiche da 3,5 miliardi: tutte le novità; Manovra, dal Ponte sullo Stretto alla pensione anticipata: tutte le novità.
Manovra: si allarga la platea del Tfr, dal 2032 anche aziende con 40 dipendenti - Lo prevede il nuovo maxi emendamento del governo alla manovra arrivato questa ... iltempo.it
Manovra, arriva il nuovo emendamento del governo con misure su Tfr, Zes e Piano Casa - Dal 2032 anche aziende con 40 dipendenti verseranno il trattamento di fine rapporto ... repubblica.it
Manovra: dal 2032 anche aziende con 40 dipendenti dovranno versare il Tfr all'Inps - Torna nel nuovo emendamento del governo alla manovra la misura per l'ampliamento dei soggetti tenuti al versamento del Tfr al Fondo Inps per l'erogazione del contributo. ansa.it
Gli aiuti alle imprese in un decreto, i nodi rinviati o spariti dalla manovra. Saltate norme sul Tfr, niente tassa sull'oro, non si allarga la rottamazione #ANSA x.com
Lo hanno infilato nella Manovra quasi di nascosto, come si fa con le cose che non si vogliono spiegare troppo. Il governo Meloni ha inserito un emendamento nella legge di Bilancio che apre all’ampliamento delle basi militari e al rafforzamento della produzio - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.