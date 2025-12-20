Manovra si allarga la norma sugli stipendi; meno tasse sugli aumenti per i rinnovi di contratto

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ok dalla commissione Bilancio del Senato al nuovo emendamento del Governo alla manovra. Tra le novità lo stop alla possibilità di accedere alla pensione anticipata di vecchiaia cumulando la rendita dei fondi complementari. Tornano le misure sul Tfr. In materia di salari, tassa agevolata al 5% sugli aumenti di stipendio viene allargata anche ai contratti siglati nel 2024 e ai redditi fino a 33mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

