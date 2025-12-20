Manovra si allarga la norma sugli stipendi; meno tasse sugli aumenti per i rinnovi di contratto

Ok dalla commissione Bilancio del Senato al nuovo emendamento del Governo alla manovra. Tra le novità lo stop alla possibilità di accedere alla pensione anticipata di vecchiaia cumulando la rendita dei fondi complementari. Tornano le misure sul Tfr. In materia di salari, tassa agevolata al 5% sugli aumenti di stipendio viene allargata anche ai contratti siglati nel 2024 e ai redditi fino a 33mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Stipendi, meno tasse sugli aumenti: chi guadagnerà di più. Manovra, resta il nodo affitti brevi Leggi anche: Meno tasse sugli aumenti di stipendio: come cambia la busta paga e chi ci guadagna di più con la Manovra Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Stipendi, aumenti del contratto detassati anche per redditi più alti. Le soglie e l'aliquota al 10%: chi è coinvolto. Manovra, Commissione riunita: in nuovo maxi emendamento salta anticipo pensione vecchiaia con fondi complementari - Manovra 2026, maxi emendamento in Commissione Bilancio: Tfr obbligatorio per più aziende, adesione automatica alla previdenza complementare per i neoassunti e rifinanziamento del Ponte sullo Stretto d ... msn.com

Stipendi, aumenti del contratto detassati anche per redditi più alti. Le soglie e l’aliquota al 10%: chi è coinvolto - Ultime ore per la legge di Bilancio, che da domani inizierà la fase delle votazioni in commissione Bilancio al Senato. msn.com

Stipendi, aumenti e bonus: come cambiano i redditi con la manovra. Irpef, pensioni e Isee: i dati Istat - Taglio dell'Irpef, bonus mamme lavoratrici potenziati, premi di produttività e straordinari detassati, ritocco alle pensioni e detassazione degli aumenti contrattuali. corriereadriatico.it

Manovra: si allarga la platea del Tfr, dal 2032 anche aziende con 40 dipendenti x.com

Radio1 Rai. . Corsa contro il tempo in Senato per approvare entro la Vigilia di Natale la #manovra che poi passerà alla Camera per il via libera definitivo entro fine anno. Giorgetti: “Conta solo il risultato finale”. Le ultime modifiche riguardano pensioni, Tfr e imp - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.