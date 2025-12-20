Manovra scontro sull' ipotesi di riaprire il condono | poi l' emendamento viene ritirato
In commissione Bilancio del Senato sono iniziati i lavori, a cui ha preso parte il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: Schlein a La7: “Meloni annuncia piani sulla casa e poi con un emendamento di Fdi porta in manovra l’ennesimo condono”
Leggi anche: Manovra, è scontro in Aula sul condono: le opposizioni insorgono, poi il ritiro della proposta
Dall'Irap alle finestre larghe per andare in pensione: tutti i punti dello scontro sulla manovra; Stretta sulle pensioni, scontro in maggioranza. Retromarcia su contanti e oro; Manovra e pensioni, le novità dopo il vertice con Meloni; Manovra, aiuti imprese e Tfr, salta pensione vecchiaia anticipata con fondi complementari.
Via libera della commissione Bilancio alla manovra. Scontro sull'emendamento sul condono - Anche aiuti alle imprese, Tfr e contributo dalle assicurazioni, risorse per Piano Casa e ponte sullo Stretto (ANSA) ... ansa.it
Salta la stretta sul riscatto laurea in Manovra, Governo diviso sull’emendamento - Se passasse l’impostazione del Governo, il riscatto della laurea non servirebbe più per anticipare la pensione ma per avere assegni più alti ... quifinanza.it
Manovra, scontro su pensioni e incentivi: Meloni convoca la maggioranza - Sì agli affitti brevi e alla tassa sui pacchi, cortocircuito sui 3,5 miliardi aggiuntivi per le aziende Lo strappo sulla manovra consumato nella notte di venerdì lascia un duplice strascico. msn.com
Dopo il caos sul pacchetto pensioni che ha portato la maggioranza allo scontro, ieri notte Giorgia Meloni ha deciso di convocare un vertice a Palazzo Chigi per appianare le tensioni tra gli alleati e sbloccare l'iter della manovra. - facebook.com facebook
Manovra, scontro su pensioni e incentivi alle imprese: Meloni convoca la maggioranzaLa premier irritata dopo i no della Lega x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.