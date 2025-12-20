Manovra scontro su pensioni e incentivi alle imprese | Meloni convoca la maggioranza?La premier irritata dopo i no della Lega 

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sì agli affitti brevi e alla tassa sui pacchi, cortocircuito sui 3,5 miliardi aggiuntivi per le aziende. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

manovra scontro pensioni incentiviManovra, scontro su pensioni e incentivi: Meloni convoca la maggioranza - Sì agli affitti brevi e alla tassa sui pacchi, cortocircuito sui 3,5 miliardi aggiuntivi per le aziende Lo strappo sulla manovra consumato nella notte di venerdì lascia un duplice strascico. corriere.it

manovra scontro pensioni incentiviIl governo Meloni cambia la Manovra: raddoppia la tassa sulla liquidità, ritocchi alle pensioni - Dopo la lite con la Lega, la maggioranza presenta in Senato un maxi emendamento che cambia la legge di bilancio licenziata da palazzo Chigi. today.it

manovra scontro pensioni incentiviSulle pensioni stavolta vince facile la Lega - Giochi pericolosi per il governo e per la maggioranza, “incartati” sulle modifiche alla previdenza in manovra. huffingtonpost.it

