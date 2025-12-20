Sì agli affitti brevi e alla tassa sui pacchi, cortocircuito sui 3,5 miliardi aggiuntivi per le aziende. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Manovra, scontro su pensioni e incentivi alle imprese: Meloni convoca la maggioranza?La premier irritata dopo i no della Lega

Leggi anche: Meloni irritata da blitz Lega su pensioni: “Misure a imprese restano”

Leggi anche: Scontro in maggioranza sulle pensioni. Lega: “Emendamento per cancellare le norme”. E Meloni ammette l’errore sul riscatto della laurea

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Manovra, saltano novità su pensioni e Tfr. Arriva bonus paritarie. Le principali modifiche; Pensioni in manovra, scontro in maggioranza. Il Mef chiude a modifiche e la Lega minaccia: “Non votiamo”; Manovra, scontro nella maggioranza: salta il pacchetto pensioni. Opposizioni all’attacco; Manovra in fibrillazione: maxi-emendamento da 3,5 miliardi, stretta sulle pensioni e incentivi alle imprese.

Manovra, scontro su pensioni e incentivi: Meloni convoca la maggioranza - Sì agli affitti brevi e alla tassa sui pacchi, cortocircuito sui 3,5 miliardi aggiuntivi per le aziende Lo strappo sulla manovra consumato nella notte di venerdì lascia un duplice strascico. corriere.it