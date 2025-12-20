Manovra | salta l' anticipo pensione di vecchiaia con fondi complementari Giorgetti | Dimis

AGI - È stata depositata la nuova versione del maxi emendamento del governo alla manovra con misure in materia di sostegno all'impresa, depurato dalle norme con la stretta sui prepensionamenti su cii la Lega aveva espresso la sua contrarietà. Nel documento sono presenti però anche disposizioni in materia di previdenza complementare per i neo assunti. Il testo inoltre contiene misure su Zes, credito di imposta, casa, rimodulazione temporale dei fondi per il Ponte sullo Stretto. I lavori della Commissione Bilancio del Senato sono iniziati per cercare di chiudere con il mandato al relatore in giornata. 🔗 Leggi su Agi.it

