Manovra rispunta l’emendamento sul condono | l’opposizione attacca
Lavori a singhiozzo in commissione Bilancio del Senato sulla manovra, Secondo quanto si spiega, infatti, dopo una nuova formulazione dell’emendamento sulla riapertura dei termini del condono 2003 riproposta dalla maggioranza le opposizioni sono andate all’attacco chiedendone il ritiro. Ora i lavori sono sospesi. L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Leggi anche: Manovra, via libera a nuovo emendamento del governo su imprese e pensioni. Rispunta quello sul condono, ma fa infuriare l’opposizione: lavori sospesi
Leggi anche: Manovra, emendamento di FdI sul condono: la reazione delle opposizioni
Rispunta il condono del 2003, manovra nel caos. Poi il dietrofront della maggioranza - Lavori in Commissione bloccati per diversi minuti, poi l’annuncio: l’emendamento salta e verrà trasformato in ordine del giorno. msn.com
Manovra, via libera al nuovo maxi emendamento del governo. Rispunta il condono: bagarre in commissione - L'aula della commissione Bilancio del Senato ha dato il via libera al maxi emendamento del governo alla manovra depositato questa mattina. ilmessaggero.it
Manovra, via libera a nuovo emendamento del governo su imprese e pensioni. Rispunta quello sul condono, ma fa infuriare l’opposizione: lavori sospesi - Sul tavolo anche le ultime modifiche alla Legge di Bilancio, che comprende nuove risorse per le aziende italiane e la conferma di un Tfr sempre più estes ... msn.com
#Manovra, rispunta il #condono 2003. Insorgono le opposizioni - facebook.com facebook
"Caos Lega" sulla manovra; e indovinate un po', chi è il relatore eh x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.