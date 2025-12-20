Manovra più tagli per l’anticipo pensionistico dei precoci Giorgetti al Senato | Non mi dimetto

20 dic 2025

La manovra economica torna al centro del dibattito politico con nuove tensioni e scelte che incidono direttamente su pensioni, imprese e trattamento di fine rapporto. Nel pieno delle discussioni parlamentari emergono ulteriori interventi correttivi che rafforzano la linea del rigore, soprattutto sul fronte previdenziale. Una strategia che riapre il confronto all’interno della maggioranza e alimenta il dibattito sulle priorità di bilancio, mentre il governo difende l’impianto complessivo della legge finanziaria. Il passaggio in Parlamento si conferma delicato e carico di significati politici. Le ultime ore sono state segnate da frizioni interne e da una crescente attenzione sulle misure più controverse, in particolare quelle che riguardano l’ anticipo pensionistico dei lavoratori precoci. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

