Manovra per la Rai un taglio da 10 milioni nel 2026 | il governo fa dietrofront a metà
Nel caso della prima proposta del governo, con il taglio triennale da 30 milioni, erano state numerose le voci della politica italiana che si erano opposte all'emendamento. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: Taglio da 50 milioni alla Metro C, governo verso il dietrofront. Gualtieri: "Attesa una rimodulazione"
Leggi anche: Canone Rai, verso il taglio da 90 a 70 euro. La proposta in manovra
Doccia fredda per la Rai: trenta milioni in meno dal canone; Nella manovra economica tagli alla Rai e alle tv locali; Niente tagli a Rai, radio e tv locali: Fdi vuole cancellare la proposta del governo in manovra; I paradossi della manovra: tagli alle Tv locali, fondi insufficienti all’editoria.
Dieci milioni in meno dal canone: la retromarcia del governo sulla Rai - L'emendamento, che ha ricevuto il parere favorevole del governo, riduce inoltre il taglio per la Rai delle risorse derivanti dal canone, prevedendolo solo nel 2026 per 10 milioni di euro, a differenza ... today.it
Niente tagli a Rai, radio e tv locali: Fdi vuole cancellare la proposta del governo in manovra - E intanto FdI, con un subemendamento, propone la soppressione del capoverso della riformulazione ... fanpage.it
Rai, Fdi contro i tagli previsti in Manovra: con 30 milioni in meno rischio prepensionamenti - Una giornata sull’ottovolante, con i telefoni roventi e l’incertezza che per buona parte della giornata regna sovrana. ilmessaggero.it
Con l’ultima manovra, all’esame del Senato, la spesa per l’Istruzione è destinata a scendere per il triennio 2026-2028: il taglio previsto per la scuola pubblica è di circa 900 milioni, ma il ministero di Valditara nega. Chi ha ragione Basta leggere la relazione c - facebook.com facebook
Pensioni anticipate: marcia indietro su riscatto laurea in Manovra 2026 • Il Governo riformula l'emendamento alla Manovra 2026 e stralcia il capitolo pensioni anticipate: niente taglio del riscatto di laurea né decorrenze lunghe. x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.