Manovra nuovi emendamenti del governo su imprese e pensioni Giorgetti sorride amaro | Dimissioni? Ci penso tutti i giorni
Il governo ha presentato nuovi emendamenti sulla manovra, riguardanti imprese e pensioni. In questo contesto, Giancarlo Giorgetti ha commentato con una battuta sulla possibilità di dimettersi, manifestando una certa insofferenza. La sua dichiarazione ha suscitato attenzione, ma si tratta probabilmente di un modo per alleggerire la situazione. In ogni caso, le sue parole riflettono le tensioni e le sfide politiche attuali.
È con una battuta, che chissà quanto sia davvero battuta, che Giancarlo Giorgetti archivia le voci su un possibile addio al ministero dell’Economia: «Alle dimissioni ci penso tutte le mattine, sarebbe la cosa più bella da fare per me personalmente», ha detto con un sorriso fuori dal Senato. «Ma siccome è la ventinovesima manovra di bilancio che faccio so come funzionano le cose». Un pensiero, quello delle dimissioni, che è sicuramente stato acuito negli ultimi giorni dalle tensioni tutte interne alla maggioranza, con emendamenti presentati e poi ritirati in una manciata di ore e vertici d’urgenza tra i leader dei partiti del centrodestra. 🔗 Leggi su Open.online
