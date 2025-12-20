Manovra le ' tensioni' sul condono poi il via libera in Commissione

AGI - La  Commissione Bilancio del Senato  ha approvato il  mandato al relatore  sulla  manovra finanziaria. I  relatori  sono  Guido Quintino Liris  di  FdI,  Dario Damiani  di  Forza Italia,  Claudio Borghi  della  Lega  e  Mario Alejandro Borghese  del gruppo  Cd'I-Udc-Nm-Maie. Il  testo  ora  approderà in Aula  a  Palazzo Madama   lunedì 22 dicembre  a partire dalle 9:30,  martedì 23  dalle 10 inizieranno le  dichiarazioni di voto. La nuova versione del maxi emendamento . È stata depositata la nuova versione del maxi emendamento del governo alla manovra con misure in materia di sostegno all'impresa, depurato dalle norme con la stretta sui prepensionamenti su cii la Lega aveva espresso la sua contrarietà. 🔗 Leggi su Agi.it

