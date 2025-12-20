Manovra le ' tensioni' sul condono poi il via libera in Commissione
AGI - La Commissione Bilancio del Senato ha approvato il mandato al relatore sulla manovra finanziaria. I relatori sono Guido Quintino Liris di FdI, Dario Damiani di Forza Italia, Claudio Borghi della Lega e Mario Alejandro Borghese del gruppo Cd'I-Udc-Nm-Maie. Il testo ora approderà in Aula a Palazzo Madama lunedì 22 dicembre a partire dalle 9:30, martedì 23 dalle 10 inizieranno le dichiarazioni di voto. La nuova versione del maxi emendamento . È stata depositata la nuova versione del maxi emendamento del governo alla manovra con misure in materia di sostegno all'impresa, depurato dalle norme con la stretta sui prepensionamenti su cii la Lega aveva espresso la sua contrarietà. 🔗 Leggi su Agi.it
