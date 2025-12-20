AGI - La Commissione Bilancio del Senato ha approvato il mandato al relatore sulla manovra finanziaria. I relatori sono Guido Quintino Liris di FdI, Dario Damiani di Forza Italia, Claudio Borghi della Lega e Mario Alejandro Borghese del gruppo Cd'I-Udc-Nm-Maie. Il testo ora approderà in Aula a Palazzo Madama lunedì 22 dicembre a partire dalle 9:30, martedì 23 dalle 10 inizieranno le dichiarazioni di voto. La nuova versione del maxi emendamento . È stata depositata la nuova versione del maxi emendamento del governo alla manovra con misure in materia di sostegno all'impresa, depurato dalle norme con la stretta sui prepensionamenti su cii la Lega aveva espresso la sua contrarietà. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Manovra, le 'tensioni' sul condono poi il via libera in Commissione

Leggi anche: Manovra, è scontro in Aula sul condono: le opposizioni insorgono, poi il ritiro della proposta

Leggi anche: Manovra, via libera a nuovo emendamento del governo su imprese e pensioni. Rispunta quello sul condono, ma fa infuriare l’opposizione: lavori sospesi

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Manovra, spunta il condono edilizio. Pensioni, salta tutto; Manovra, saltano novità su pensioni e Tfr. Arriva bonus paritarie. Le principali modifiche; Stretta sulle pensioni, scontro in maggioranza. Retromarcia su contanti e oro; Manovra, torna il condono edilizio: riscritta la sanatoria del 2003.

Manovra, le 'tensioni' sul condono poi il via libera in Commissione - I relatori sono Guido Quintino Liris di FdI, Dario Damiani di Forza Italia, Claudio Borghi della ... msn.com